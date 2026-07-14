15 июля в Украине уже установится настоящая летняя погода, - синоптик Диденко

В течение дня температура будет колебаться в пределах +25...+29 градусов.

В среду, 15 июля, в Украине уже установится настоящая летняя погода безжары и местами с дождями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 15 июля, в Украине в течение дня ожидается +25…+29 градусов. До конца недели местами еще появятся "тридцатки", – спрогнозировала она и добавила, что жара будет умеренной.

Кратковременные дожди с грозами возможны в ближайшую ночь на западе, юге и в центральной части Украины, а завтра днем местами локальные дожди пройдут в восточной части, в Карпатах, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории будет преобладать сухая и теплая погода.

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Погода в Киеве

В Киеве 15 июля осадков не ожидается, а максимальная температура воздуха составит +26...+27 градусов.

Жара в Украине усилится – прогноз

В конце этой недели в Украине снова усилится жара, сообщил синоптик Виталий Постригань.

До 15 июля погода останется умеренно теплой: днем +23...+28°, местами возможны кратковременные грозы, град и шквалы.

Уже с 16 июля осадки постепенно прекратятся, а температура повысится до +26...+31° днем и до +16...+21° ночью.

По словам синоптика, атмосферные процессы стабилизируются, и лето вновь станет жарким.

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