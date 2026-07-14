Paramount снимет продолжение культового фильма ужасов 'Кошмар на улице Вязов'

Стали известны первые подробности будущей ленты.

Американская кинокомпания Paramount Pictures получила права на адаптацию оригинального сценария культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Он будет сниматься под новым жанровым лейблом Paramount Primal.

Как пишет Variety, продюсерами будущей картины станут Уэс Крейвен, его сын Джонатан Крейвен и адвокат Марк Тоберофф, который и помог семье режиссера вернуть право собственности на первый фильм.

Детали сюжета пока остаются в тайне, однако сценарий будет основан на первом фильме 1984 года. То есть, вероятно, что главный герой с обожженным лицом и металлическими когтями Фредди Крюгер снова появится на больших экранах.

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"Мы с нетерпением ждем возможности представить мир "Кошмара на улице Вязов" Веса Крейвена новому и полностью увлеченному поколению фанатов. Уже не можем дождаться, когда все вместе сядем в темном зале у костра и посмотрим следующую главу истории "Кошмара", – отмечают создатели фильма.

Что известно о фильме "Кошмар на улице Вязов"

Фильм рассказывает историю группы старшеклассников, которым по ночам снятся кошмары об уродливом убийце-маньяке с лезвиями на перчатках. Сны с ним загадочным образом находят отражение в реальности, поэтому школьники пытаются выяснить, кто этот человек и почему он охотится именно на них.

К слову, персонаж Фредди Крюгер уже появлялся на экране в перезапуске фильма в 2010 году. Тогда картина собрала более 117 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов.

Напомним, ранее УНИАН писал о первом трейлере новой "Дюны".

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