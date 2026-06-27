Apple выпустит более 15 новых гаджетов этой осенью – вот что нас ждет

Много ожидаемых новинок, включая громкий анонс – дебютный складной iPhone.

Apple готовит один из самых насыщенных релизных сезонов в своей истории: этой осенью Купертиновцы планируют представить более 15 новых продуктов, включая дебютный складной iPhone и MacBook с сенсорным экраном.

Издание 9to5Mac поделилось списком устройств, которые можно ожидать через несколько месяцев. Осенний цикл новинок традиционно начнется в середине сентября и продолжится в октябре-ноябре.

Семейство iPhone 18

Видео дня

Флагманская линейка iPhone 18 станет ультра-премиальной этой осенью, отказавшись от стандартой модели iPhone 18, которая, по слухам, переехала на начало 2027 года.

iPhone 18 Pro: камера с переменной диафрагмой, переход на 2-нм чипсет A20 Pro, уникальный вишневый цвет, уменьшений Dynamic Island и многое другое.

iPhone 18 Pro Max: все вышеперечисленное.

iPhone Ultra: первый в истории Apple складной iPhone.

Apple Watch

Одновременно со смартфонами дебютируют две новые модели Apple Watch: Apple Watch Ultra 4 и Apple Watch Series 12.

Apple Watch Ultra 4: новые сенсоры для мониторинга состояния здоровья, полный редизайн.

Apple Watch Series 12: обновленный процессор, возможный Touch ID в боковой кнопке, новые циферблаты.

MacBook

Этот год станет насыщенным для Mac: недавно вышел MacBook Neo, а также новые модели MacBook Pro и MacBook Air. Вскоре к линейке присоединятся:

M5 Mac mini: переход на чипы M5 M5 и M5 Pro.

M5 Mac Studio: переход на чипы M5 Max и M5 Ultra.

M5 iMac: переход на M5 и обновленная цветовая палитра.

M6 MacBook Pro: переход на M6.

MacBook Ultra: совершенно новая флагманская модель с сенсорным OLED-дисплеем, Dynamic Island, как в iPhone, и "похудевшим" корпусом.

Новые iPad и iPad mini

В начале года появился новый iPad Air, но до конца 2026‑го ожидается выпуск еще двух моделей:

Новый iPad mini: OLED-дисплей и обновленный чип.

Базовый iPad: чип A18 для поддержки Apple Intelligence

Продукты Apple Home

В прошлом году сообщалось, что Apple готовит масштабное обновление линейки гаджетов для дома, но ее пришлось отложить из-за отставаний в сфере ИИ. Вместе с "поумневшей" Siri этой осенью покажут:

Новый Apple TV 4K: обновленный чип A17 Pro, Apple Intelligence, встроенная камера.

HomePod Touch: совершенно новый продукт с 7‑дюймовым сенсорным экраном и магнитным креплением.

HomePod 3: улучшенная полноразмерная колонка с новым чипом для Apple Intelligence.

HomePod mini 2: Wi-Fi 7, новый чип, прокачанный звук и Siri.

Apple Security Camera: камера видеонаблюдения для умного дома.

Apple Video Doorbell: видеодомофон.

Презентация iPhone 18, скорее всего, пройдет в середине сентября. Тогда же состоится релиз новой iOS 27, которую будет поддерживать даже семилетний iPhone.

Напомним, нfкануне Apple повысила цены на MacBook и iPad из-за дефицита памяти. На смартфоны цены остались прежние, но и они могут измениться с выходом линейки iPhone 18 Pro.

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