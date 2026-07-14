Экс-командир 155-й ОМБр отказался признавать вину по делу об убийстве гражданских

По его словам, он не приказывал похищать братьев.

Станислав Лучанов, экс-командир 155-й отдельной механизированной бригады, заявил, что не признает своей вины. Как сообщает "РБК-Украина" в своём Telegram-канале, Лучанов в ответ на вопросы журналистов сказал, что никогда не видел братьев, тела которых нашли на территории части.

Лучанов также сказал, что свою вину не признает, с обвинением не согласен и похищать братьев не приказывал. Остальное, добавил он, установит следствие.

Дело Лучанова – что известно

Как сообщал УНИАН, Станиславу Лучанову было объявлено подозрение по делу о похищении и убийстве двух гражданских лиц в Киевской области. Речь шла о том, что из-за бытового конфликта он приказал подчиненным наказать двух жителей села Калиновка в Киевской области.

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Речь идет о братьях Романе и Максиме Мосейчуках, которые, по рассказам односельчан, в ночь на 28 июня были похищены из собственного двора семью неизвестными. После этого их якобы вывезли в Полтавскую область, где расположен полигон 155-й ОМБр, там убили и закопали тела.

11 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что продолжается установление местонахождения комбрига, который самовольно покинул часть после раскрытия этого инцидента.

13 июля Лучанова задержали в Киеве. Сообщалось о задержании в общей сложности 10 военнослужащих.