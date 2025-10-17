Хватит ли 128 ГБ памяти для iPhone в 2025 году: есть однозначный ответ

В этом году Apple прокачала базовый айфон и поставила накопитель на 256 ГБ даже в самый бюджетный вариант.

С выходом iPhone 17 базовый объем памяти у флагманов Apple вырос до 256 ГБ. Тем не менее на рынке все еще можно найти новые или восстановленные модели с 128 ГБ – например, прошлогодние iPhone 16 и iPhone 15.

Насколько комфортно пользоваться iPhone и другими смартфонами с таким накопителем? Это решили выяснить журналисты издания SlashGear.

Почему 128 ГБ уже может быть мало

Игры и приложения стали "тяжелее". Особенно это касается игр. Например, World of Tanks Blitz занимает около 12 ГБ, War Thunder Mobile – более 3,5 ГБ, а Real Racing 3 после загрузки всех файлов достигает почти 10 ГБ.

Фото и видео высокого качества . Если вы часто снимаете видео в 4K или храните фото в оригинальном размере, память быстро закончится. По данным SlashGear, у автора материала фото и видео занимают ~100 ГБ без учета приложений и кэша.

. Если вы часто снимаете видео в 4K или храните фото в оригинальном размере, память быстро закончится. По данным SlashGear, у автора материала фото и видео занимают ~100 ГБ без учета приложений и кэша. Системные данные и кеш . Даже если вы не храните на телефоне ничего "тяжелого", обновления ОС, кеш браузера и временные файлы постепенно заполняют накопитель.

Чтобы брать iPhone на 128 ГБ в 2025 году, нужно регулярно переносить фото и видео на компьютер, очищать кеш и удалять редко используемые программы. Это поможет продлить срок службы устройства без постоянных предупреждений о нехватке места.

Еще можно пользоваться iCloud Plus – подписки на 200 Гб за 3 доллара в месяц вполне хватит для одного человека. Или семейной группы, если люди будут аккуратно расходовать память.

Для кого 128 ГБ все еще достаточно

По мнению специалистов, 128 ГБ по-прежнему подойдет тем, кто использует смартфон в основном для звонков, мессенджеров и соцсетей. В таком случае хранилище придется чистить раз в полугодие или реже.

Если вы активно снимает контент, играете в игры ну или просто не доверяете облачным хранилищам, лучше выбрать модель с 256 ГБ или 512 ГБ. Брать iPhone на 1 терабайт стоит в том случае, если позволяет бюджет и берете смартфон на 5+ лет.

Ранее блогер сравнил фейковый iPhone 17 Pro Max за 5000 грн с оригиналом. Копия настолько удачно выполнена внешне, что обычный пользователь вряд ли сможет отличить такой iPhone от настоящего.

