Хватит ли 128 ГБ памяти для iPhone в 2025 году: есть однозначный ответ

С выходом iPhone 17 базовый объем памяти у флагманов Apple вырос до 256 ГБ. Тем не менее на рынке все еще можно найти новые или восстановленные модели с 128 ГБ – например, прошлогодние iPhone 16 и iPhone 15.
Насколько комфортно пользоваться iPhone и другими смартфонами с таким накопителем? Это решили выяснить журналисты издания SlashGear.
Почему 128 ГБ уже может быть мало
- Игры и приложения стали "тяжелее". Особенно это касается игр. Например, World of Tanks Blitz занимает около 12 ГБ, War Thunder Mobile – более 3,5 ГБ, а Real Racing 3 после загрузки всех файлов достигает почти 10 ГБ.
- Фото и видео высокого качества. Если вы часто снимаете видео в 4K или храните фото в оригинальном размере, память быстро закончится. По данным SlashGear, у автора материала фото и видео занимают ~100 ГБ без учета приложений и кэша.
- Системные данные и кеш. Даже если вы не храните на телефоне ничего "тяжелого", обновления ОС, кеш браузера и временные файлы постепенно заполняют накопитель.
Чтобы брать iPhone на 128 ГБ в 2025 году, нужно регулярно переносить фото и видео на компьютер, очищать кеш и удалять редко используемые программы. Это поможет продлить срок службы устройства без постоянных предупреждений о нехватке места.
Еще можно пользоваться iCloud Plus – подписки на 200 Гб за 3 доллара в месяц вполне хватит для одного человека. Или семейной группы, если люди будут аккуратно расходовать память.
Для кого 128 ГБ все еще достаточно
По мнению специалистов, 128 ГБ по-прежнему подойдет тем, кто использует смартфон в основном для звонков, мессенджеров и соцсетей. В таком случае хранилище придется чистить раз в полугодие или реже.
Если вы активно снимает контент, играете в игры ну или просто не доверяете облачным хранилищам, лучше выбрать модель с 256 ГБ или 512 ГБ. Брать iPhone на 1 терабайт стоит в том случае, если позволяет бюджет и берете смартфон на 5+ лет.
