Копия настолько удачно выполнена внешне, обычный пользователь вряд ли сможет отличить поддельный iPhone от настоящего.

С появлением Apple iPhone 17 Pro Max рынок заполонили поддельные версии – одна из них обошлась покупателю всего в $120, то есть примерно в десять раз дешевле оригинала.

Автор популярного YouTube-канала Custom Adventurist решил выяснить, насколько такой "клон" близок к настоящему Айфону. Внешне подделка практически неотличима: упаковка, корпус, дизайн – все выглядит как оригинал.

Единственное заметное отличие – расположение логотипа Apple. Как известно, в Pro-моделях iPhone 17 компания сместила "яблоко" на задней панели в центр.

Когда устройство включили, стали заметны другие различия: фейковый айфон использует LED-подсветку, которая давно не применяется в свежих моделях Apple. Корпус подделки оказался легче и более гибким – в то время как новая серия телефонов Apple является "самой ударопрочной в истории".

В то же время у поддельного iPhone одна настоящая камера, тогда как остальные две – "заглушки". Фото и видео возможности заметно уступают по качеству тому, что обеспечивает оригинал.

А некоторые приложения, в том числе App Store, просто не работали – лишь создавая иллюзию "яблочного" интерфейса.

На поддельном iPhone 17 Pro Max есть Play Store, предустановленные WhatsApp, TikTok, и работает это все довольно неплохо. Блогера также удивило наличие в подделке элементов Action Button и Camera Control.

По заключению автора видео, с учетом ценника в $120 это один из лучших поддельных iPhone, которые он тестировал. Но приобретать такие девайсы все же не имеет смысла, поскольку рано или поздно они просто "умирают".

