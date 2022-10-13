Обзорщики сходятся во мнение, что RTX 4090 – невероятно мощная видеокарта, но в то же время невероятно дорогая и прожорливая.

На днях стартовали продажи GeForce RTX 4090 – нового игрового флагмана NVIDIA и самой быстрой видеокарты в мире на данный момент. Формально, цена устройства составляет порядка 1599 долларов, но в Европе из-за падения курса евро цена стартует с 1949 €.

Ведущие технологические издания и блогеры начали делиться обзорами новинки, из которых мы узнали, что в среднем видеокарты 40-й серии оказались более чем вдвое быстрее предшественника в разрешении 4K и 8K.

Характеристики RTX 4090

CUDA-ядра : 16384;

: 16384; Базовая тактовая частота : 2,23 ГГц;

: 2,23 ГГц; Тактовая частота с ускорением : 2,52 ГГц;

: 2,52 ГГц; Видеопамять : 24 ГБ GDDR6X;

: 24 ГБ GDDR6X; Разрядность шины : 384-бит;

: 384-бит; Размеры : 304х137 мм;

: 304х137 мм; Энергопотребление: 450 Вт.

Тесты в играх

RTX 4090 стала первой видеокартой, которая способна обеспечить плавную работу при разрешении 4K в Cyberpunk 2077, недостижимую ранее. Адаптер обеспечивает частоту почти 140 кадров в секунду на "высоких" настройках графики и включенной трассировкой лучей.

Видео дня

Отдельно обзорщики отмечают новую технологию ИИ-масштабирования DLSS 3, которая способна на новых видеокартах "дорисовывать" дополнительные кадры на основе данных с предыдущих кадров. В том же "киберпанке" видеокарта смогла обеспечить 140 кадров с технологией DLSS 3 (режим Performance), и только 94,8 кадров вместе с DLSS 2.

К сожалению, поддержка DLSS 3 есть еще не во всех играх. Но даже без этой технологии GeForce RTX 4090 обеспечивает фреймрейт до 60-70% больше, чем у других моделей.

RTX 4090: плюсы и минусы

Все обозреватели пришли к выводу, что RTX 4090 – невероятно мощная видеокарта, но в то же время невероятно дорогая и прожорливая.

В The Verge подчеркнули, что даже без применения DLSS 3, RTX 4090 сейчас находится в собственной лиге производительности, позволяя запускать практически все современные игры в 4K при частоте кадров 144 fps на максимальных настройках. Разница по скорости работы с любыми видеокартами предыдущего поколения действительно огромная.

Пока что журналисты советуют подождать тестов производительности "младших" RTX 4080, которые дебютируют в ноябре и будут стоить вдвое дешевле 4090. Более того, последняя вряд ли подешевеет в ближайшие годы, к чему потребителям стоит готовиться, выбирая видеокарту для покупки.

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