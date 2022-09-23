Видеокарты нового поколения RTX 4000 получили ценник от 899 долларов до 1599 долларов.

Многих пользователей удивил высокий ценник нового поколения видеокарт GeForce RTX 40-й серии относительно предшественников. Так, цена флагманской RTX 4090, которая поставляется с 24 ГБ памяти, достигает $1599.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в разговоре с журналистами MarketWatch ответил на критику пользователей, предупредив что теперь это новая реальность и не стоит ожидать, что видеокарты будут дешеветь с течением времени.

По мнению Хуанга, "закон Мура", согласно которому количество транзисторов на единицу площади полупроводникового кристалла удваивается примерно каждые два года, давно в прошлом и больше не работает. Таким образом, не происходит уменьшение их стоимости.

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В интервью глава Nvidia также раскритиковал тех экспертов и пользователей, которые считают необоснованным повышение цен на видеокарты, поскольку производители не способны поддерживать инновации и одновременно сохранять цены из поколения в поколение на одном и том же уровне.

К слову, что касается сроков выхода, то RTX 4090 попадет на полки магазинов 12 октября, а обе модели RTX 4080 (с 12 ГБ и 16 ГБ памяти) – до конца ноября. Две последние будут стоить 899 долларов и 1199 долларов соответственно.

До конца года NVIDIA также пополнит линейку RTX 3000 обновленными версиями RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Первая получит 8 Гб видеопамяти – на 4 Гб меньше, чем у базовой модели – а ценник на нее снизят до 300 долларов. Что касается Ti-версии, то пропускная способность памяти может увеличиться на 36% – до 608 ГБ/с вместо 448 ГБ/с.

А меж тем Intel готовится к выходу на рынок игровых видеокарт

В продажу новинки должны поступить уже до конца месяца. О стоимости новых карт пока так и не рассказали, но ранее в сеть слили цены на всю линейку Intel Arc. Так, например, самая дорогая модель Arc A770 будет стоить до 399 долларов (~14 500 грн), а в конкуренты ей записали Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 Ti.

Также 27 сентября Intel представит флагманские процессоры семейства Raptor Lake 13-го поколения. Компания случайно заранее рассекретила их характеристики. Иронично, но в этот же день стартуют продажи Ryzen 7000 от AMD.

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