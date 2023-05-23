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Компания ESET — лидер в области информационной безопасности — сообщает об обнаружении вредоносного приложения для Android с фукционалом записи аудио и похищения файлов. Приложение iRecorder - Screen Recorder было доступно в Google Play как легитимное в сентябре 2021 года, а вредоносный функционал, вероятно, добавлен в августе 2022 года. За время своего существования программа была установлена более чем на 50 000 устройств.

Вредоносный функционал, добавленный в безопасную версию iRecorder, был создан на базе открытого кода трояна удаленного доступа AhMyth и получил название AhRat. Эта вредоносная программа способна записывать аудио с помощью микрофона устройства и похищать файлы, которые могут быть частью шпионской атаки

Приложение iRecorder с вредоносным функционалом

Кроме магазина Google Play, исследователи ESET не обнаружили AhRat больше нигде. Однако это не первый случай, когда вредоносное программное обеспечение для Android на основе AhMyth доступно в официальном магазине. Ранее ESET обнаружила такое вредоносное приложение в 2019 году. Тогда шпионская программа, созданная на основе AhMyth, дважды обошла процесс проверки Google как приложение для потокового радио.

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Однако программу iRecorder также можно найти на альтернативных и неофициальных магазинах для Android, а разработчик предлагает другие приложения в Google Play, но без вредоносного кода.

"Исследование AhRat является примером того, как первоначально легитимная программа может превратиться во вредоносную, шпионя за пользователями и нарушая их конфиденциальность. Хотя, возможно, разработчик программы хотел создать базу пользователей, прежде чем заразить устройства Android через обновления. Однако пока какие-либо подтверждения этому отсутствуют", — объясняет Лукаш Штефанко, исследователь ESET.

Помимо легитимной функции записи экрана, вредоносный iRecorder может записывать аудио снаружи с микрофона устройства и загружать его на командный сервер злоумышленников. Угроза может похищать файлы с определенными расширениями, в частности сохраненные веб-страницы, изображения, аудио, видео, а также документы и архивы.

Пользователи Android, установившие предыдущую версию iRecorder (до версии 1.3.8), в которой отсутствовали какие-либо вредоносные функции, могли бессознательно заразить свои устройства AhRat в случае обновления приложения вручную или автоматически, даже без предоставления дополнительных разрешений.

"Меры для предотвращения таких злонамеренных действий уже реализованы в Android версии 11 и более новых версиях в виде спящего режима программы. Эта функция фактически переводит приложения, которые были неактивны в течение нескольких месяцев, в состояние глубокого сна, таким образом сбрасывая их разрешения на время выполнения и предотвращая функционирование вредоносных программ, — подводит итоги Лукаш Штефанко. — Это опасное приложение было удалено из Google Play после оповещения от компании ESET. Подобные случаи подтверждают необходимость обеспечения защиты от потенциальных угроз, в частности с помощью ESET Mobile Security".

Исследователи ESET еще не нашли доказательств, которые позволили бы отнести эту деятельность к определенной APT-группе. Более подробную информацию об активности известных APT-групп в Украине и мире читайте по ссылке.

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.