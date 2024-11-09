Удивительно, но это не сильно повлияет на жизнь людей, подытожил Сэм Альтман

Сэм Альтман, Генеральный директор OpenAI, компании, которая создала ChatGPT, считает, что в ближайшие 5 лет люди создадут общий искусственный интеллект.

Недавно Альтман провёл сессию вопрос-ответ на платформе Reddit, где пользователи спрашивали у него всё, что угодно о ChatGPT и развитии искусственного интеллекта в целом. Сэм поделился, что в ближайшие 5 лет человечество может создать AGI.

AGI, или общий искусственный интеллект - это теоритеческая итерация ИИ, при которой машина может самостоятельно мыслить, учиться, осознавать себя и выполнять все интеллектуальные задачи, что и человек.

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Однако Альтман отметил, что на создание инфраструктуры для поддержки такой модели искусственного интеллекта может уйти до 7 триллионов долларов. Такая сумма нужна на производство полупроводников и постройку дата-центров.

В то же время Сэм Альтман поделился, что даже если AGI появится, он не так резко ворвётся в жизнь людей из-за нынешнего стремительного роста технологий. Директор скорее считает, что общий ИИ будет постепенно вливаться в быт, а влияние AGI на человечество он оценил как "удивительно маленькое".

Я думаю, что через 5 лет у нас будут невероятно быстрые темпы совершенствования самой технологии. Люди будут говорить: 'Чувак, AGI пришел и ушел'. Темпы прогресса просто сумасшедшие, и мы открываем все новые и новые вещи, как в области ИИ, так и во всей остальной науке.

OpenAI - последние новости

OpenAI представила первую голосовую модель ChatGPT для Windows и Mac. Теперь ИИ-помощник может отвечать на запросы голосом с реалистичным тембром и интонациями, почти неотличимыми от человека.

Кроме того, компания готовит к выпуску новую языковую модель под кодовым названием Orion, которая и должна приблизиться к AGI.

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