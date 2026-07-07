В Японии наравне с людьми будут работать 10 млн роботов, - стратегия правительства

Роботы должны заполнять пустующие вакансии, а не заменять сотрудников.

Япония пересмотрела национальную стратегию в области робототехники и планирует внедрить около 10 миллионов роботов в стране к 2040 году. Как пишет The Register, роботы должны заполнить пробелы с нехваткой персонала во многих областях, которая возникла из-за стремительного старения населения.

План охватывает 18 областей, а приоритетные - пищевая промышленность и здравоохранение. Для того, чтобы он стал реальностью, правительство создает центр робототехники с использованием искусственного интеллекта. Центр будет поддерживать исследования и внедрение роботов в больших масштабах в ближайшие годы.

Роботы будут работать на основе базовой модели Noetra, которую разработали в Японии. В дальнейшем планируется создать инфраструктуру данных для физического искусственного интеллекта и робототехники. В основе этого подхода будет лежать опыт эксплуатации техники в опасных условиях и в условиях нехватки рабочей силы.

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Министр экономики, торговли и промышленности Ресэй Аказава заявил, что накопленные данные из сферы ухода за пожилыми людьми, реагирования на стихийные бедствия, производственных площадок и работ по выводу из эксплуатации АЭС Фукусима-Дайичи подтверждают уверенность правительства в этом подходе.

Указывается, что автоматизацию все чаще рассматривают как практическое решение, поскольку многие вакансии трудно заполнить только с помощью традиционных методов найма. Таким образом роботы заполняют пустые позиции, а не заменяют существующих сотрудников в различных отраслях.

Где уже внедрен искусственный интеллект

Напоним, что ИИ уже меняет рынок труда в Украине и мире. Особенно это сказывается на работниках, выполняющих рутинные задачи. Поэтому снижается спрос на операторов по вводу данных, бухгалтеров без узкой специализации, базовых операторов колл-центров, а также начинающих копирайтеров и переводчиков. А на глобальном рынке уже происходят масштабные сокращения, связанные с автоматизацией и внедрением ИИ

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