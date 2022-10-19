По словам Маска, на расходах его компания SpaceX ежемесячно теряет около $20 миллионов, впрочем, несмотря на это, продолжит это делать.

Илон Маск заявил, что работу около 11 000 из 25 тысяч терминалов космического интернета Starlink в Украине оплачивают или частично оплачивают несколько иностранных стран, организаций и частных лиц. Остальное его компания SpaceX обслуживает за свой счет.

Отвечая на комментарии в Twitter, бизнесмен отметил, что SpaceX ежемесячно теряет $20 млн на обслуживании части устройств спутникового интернета в Украине.

SpaceX теряет около $20 млн в месяц на неоплачиваемые услуги и расходы, связанные с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты, но мы продолжим делать это (вздыхает) – написал он. Видео дня

Бизнесмен отметил, что услуги Starlink не получили никакого финансирования от Министерства обороны США – по крайней мере, пока. Накануне сообщалось, что в Пентагоне обдумывают финансирование Starlink в Украине после соответствующего обращения от Маска.

Starlink, Илон Маск и война в Украине: контекст

По меньшей мере 20 тысяч спутниковых единиц Starlink было передано Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале этого года.

На прошлой неделе компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование работы комплексов Starlink в Украине, от которых зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. По утверждениям SpaceX, на это финансирование понадобится более $120 млн до конца этого года и еще около $400 млн на следующие 12 месяцев.

Впрочем, буквально на следующий день миллиардер заявил, что компания все-таки продолжит финансирование Starlink в Украине: "Черт с ним... несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать правительство Украины", – заявил он.

Впоследствии миллиардер сообщил, что Россия пытается "убить" Starlink в Украине. Несмотря на то, что для защиты "старлинков" были направлены огромные ресурсы, он "все равно может умереть", подчеркнул он.

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