Соответствующие услуги до конца года будут стоить более 120 миллионов долларов.

Компания Илона Маска SpaceX просит Министерство обороны США профинансировать услуги спутниковых интернет-терминалов Starlink в Украине.

Об этом сообщает CNN.

В частности, полученные телеканалом документы свидетельствуют, что в сентябре компания SpaceX направила письмо в Пентагон с предупреждением, что больше не может продолжать финансировать услуги Starlink.

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В письме также был сделан запрос в Пентагон перенять финансирования по использованию услуг Starlink для украинского правительства и армии, что, по утверждениям SpaceX, будет стоить более 120 миллионов долларов до конца этого года и может стоить еще около 400 млн долларов в следующие 12 месяцев.

"Мы не в состоянии в дальнейшем жертвовать терминалы для Украины или финансировать имеющиеся терминалы неопределенный период времени", - написал директор по правительственным продажам SpaceX в письме в Пентагон.

Другие документы SpaceX, направленные к Пентагона, свидетельствуют о июльском запросе Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного до основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска с просьбой предоставить еще почти 8 тыс терминалов Starlink.

В отдельном сопроводительном письме от одного из внешних консультантов SpaceX речь шла о том, что компания "сталкивается с ужасно сложными решениями". "Я не думаю, что они имеют финансовую способность предоставлять дополнительные терминалы или услуги как об этом спрашивал генерал Залужный", - говорилось в письме.

Эти письма появились на фоне недавних сообщений о широкомасштабных перебоях в работе Starlink в то время, когда украинские войска пытаются отвоевать территории, оккупированные Россией на востоке и юге Украины.

Источники, знакомые с перебоями, отметили, что эти проблемы повлияли на всю линию фронта 30 сентября.

"Это повлияло на все усилия украинцев прорваться через фронт", - сообщил источник. Терминалы Starlink служат единственным средством для украинских подразделений поддерживать связь на поле боя.

Starlink в Украине: что известно

Сейчас около 20 тыс спутниковых единиц Starlink было передано Украине.

Справка УНИАН. Starlink — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Также стало известно, что Илон Маск отклонил запрос Украины на подключение к системе спутникового интернета Starlink на оккупированных Россией территориях.

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