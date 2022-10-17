Как именно будет реализована эта функция, глава SpaceX не рассказал.

Американский предприниматель и самый богатый человек в мире Илон Маск сообщил, что разработчики добавят в систему спутникового интернета Starlink возможность делать пожертвования.

Один их пользователей Twitter поделился впечатлениями от Starlink и заявил, что хотел бы помочь в развитии системы, но посетовал, что такой опции пока нет. На что Илон Маск сначала задал своим фолловерам вопрос, "есть ли еще желающие пожертвовать на Starlink нуждающимся", а потом добавил, что такая возможность появится.

Подробностей о том, как будет работать эта возможность, предпринимательно пока не сообщил. Возможно, специальная кнопка появится прямо в приложении сервиса.

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Илон Маск, Starlink и Украина

Около 20 тысяч спутниковых единиц Starlink было передано Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале.

Starlink – проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

13 компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. По утверждениям SpaceX, на это финансирование понадобится более $120 млн до конца этого года и еще около $400 млн на следующие 12 месяцев.

Впрочем, буквально на следующий день Маск сообщил, что все-таки продолжит финансировать Starlink в Украине.

"Черт с ним... несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать правительство Украины", - заявил он.

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