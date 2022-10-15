Чем вызвано изменение решения, Маск не объяснил.

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск все-таки продолжит финансировать Starlink в Украине.

О своем решении Маск написал в Twitter.

"Черт с ним... несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать правительство Украины", - заявил он.

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Перед этим Маск не мог определиться с поддержкой Украины. Когда глава Минцифры Украины Михаил Федоров отметил, что Starlink остается важной частью критической инфраструктуры Украины и Маск помог быстро восстановить связь в критических областях, американский бизнесмен ответил: "Рад поддержать Украину".

Но уже в следующих твитах Маск писал: "Starlink - основная система связи украинской армии на фронте войны. Если кто-то еще желает забрать эту работу - пожалуйста".

Starlink в Украине: что известно

Около 20 тыс. спутниковых единиц Starlink было передано Украине.

Starlink - проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Раньше Маск отказал Украине в использовании Starlink в оккупированном Крыму.

13 октября стало известно, что в сентябре компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. По утверждениям SpaceX, на это финансирование понадобится более $120 млн до конца этого года и еще около $400 млн на следующие 12 месяцев.

14 октября Министерство обороны США подтвердило, что получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании сети спутниковой связи Starlink в Украине. Представитель Пентагона отметил, что этот вопрос обсуждался на встречах в самом ведомстве и на уровне руководства, но пока окончательное решение не принято.

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