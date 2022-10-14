В Минобороны США подтвердили, что получили соответствующее обращение от Илона Маска.

Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании сети спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом агентству AP сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Он уточнил, что вопрос обсуждался на встречах в Пентагоне и на уровне руководства, но пока окончательное решение не принято.

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Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх добавила, что ведомство "находится на связи со SpaceX" по ситуации с системой Starlink в Украине, отказавшись объявлять какие-либо другие подробности.

Напомним, 13 октября компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. Соответствующее письмо компании в Пентагон было отправлено "в прошлом месяце". Маск подтвердил эту информацию.

Starlink в Украине: что известно

Около 20 тыс. спутниковых единиц Starlink было передано Украине.

Starlink — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Также стало известно, что Илон Маск отклонил запрос Украины на подключение к системе спутникового интернета Starlink на оккупированных Россией территориях.

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