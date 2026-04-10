Составлен рейтинг лучших видеокарт 2026 года по соотношению 'цена за FPS'

В ходе тестов выяснилось, что наиболее оптимальным вариантом для современного 1080р-гейминга является GeForce RTX 5050.

Авторитетное издание ComputerBase опубликовало свежий анализ рынка видеокарт, в котором сравнило актуальные GPU по ключевому показателю – количеству кадров в секунду (FPS) за каждый потраченный евро.

Его формировали по итогам тестов 14 видеокарт в популярных ААА-играх. В расчет не включались такие факторы, как уровень шума, энергопотребление или дополнительные технологии по типу DLSS, поэтому итог – это именно "чистая" игровая выгода.

Видеокарты для 1080р

По данным на апрель, лучшим решением для классической растеризации оказалась GeForce RTX 5050. За ней идут RTX 5060 Ti и RTX 5060. Также достойно выглядит Arc B580, но у нее все еще встречаются проблемы с драйверами в новых играх. Самым же невыгодным решением назвали GeForce RTX 4060 Ti.

Лидером в рейтинге с рейтрейсингом стала Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. Она позиционируется как одна из самых универсальных и доступных видеокарт бюджетного уровня с большим объемом видеопамяти.

Видеокарты для 1440р

В пересчете FPS на стоимость видеокарты, наиболее выгодным решением для 1440р-гейминга оказалась RTX 5060 Ti (8 ГБ), хотя RTX 5060 отстает от нее всего на 4%. Однако обе модели имеют всего 8 ГБ VRAM, что уже в 2026 году считается недостаточным запасом на будущее.

Поэтому в 1440р в играх с рейтрейсингом RTX 5060 Ti (8 ГБ) и RTX 5060 не смогли попасть даже в тройку лидеров. Самыми выгодными видеокартами в этой категории стали Radeon RX 9070, RX 9060 XT (16 ГБ) и RX 9070 XT.

Видеокарты для 4K

Лучшее соотношение цены-качества в играх с разрешением 4К демонстрирует Radeon RX 9070. Однако это справедливо только для игр без RT. Для проектов с трассировкой лучей лучше подходит его XT-версия.

Также пользователям стоит присмотреться к RTX 5070 и RTX 5070 Ti – это сбалансированные решения для тех, кто ищет баланс мощности и цены.

Согласно свежему опросу Steam, более 50% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060.

