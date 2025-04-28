Речь про модели RTX 5080 Super и 5070 Super.

Инсайдеры сообщают, что Nvidia уже готовит новые видеокарты Super актуальной серии GeForce RTX 50 с увеличенным на 50% объемом памяти. Речь про модели RTX 5080 Super и 5070 Super.

Благодаря такому апгрейду GeForce RTX 5080 Super получит 24 ГБ памяти, а у GeForce RTX 5070 Super будет 18 ГБ памяти. Не исключено, что будут какие-то улучшения по части производительности, но пока никаких данных об этом нет.

Для сравнения, у обычных RTX 5080 и RTX 5070 на борту 16 ГБ и 12 ГБ видеопамяти, а единственной игровой видеокартой в серии RTX 50 с 24 ГБ памяти является флагманская 5090.

Видео дня

Когда новые ускорители выйдут и по какой цене не сообщается, но в этом году их вряд ли стоит ждать, поскольку обычные RTX 50-й серии только поступили в продажу. В настоящее время цены на флагманскую RTX 5090 взлетели до 3000 долларов за единицу. При этом рекомендованная стоимость карты в 1.5 раз ниже.

Также ходят слухи о возможном выпуске RTX 5050 с памятью GDDR6. Это будет решение начального уровня для гейминга в 1080p, которое к тому же будет обладать поддержкой DLSS 4.

Ранее Steam раскрыл самые популярные сборки ПК среди геймеров в 2025 году. GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой, тогда как процессоры AMD стремительно набирают популярность.

Меж тем эксперты предостерегли геймеров от покупки новенькой GeForce RTX 5060 Ti 8GB. Видеокарту назвали "ловушкой" для неопытных юзеров, в первую очередь в готовых сборках, куда эту версию будут ставить охотно и по завышенной цене.

Вас также могут заинтересовать новости: