Подешевели в основном топовые модели.

Компания Nvidia снизила рекомендованные розничные цены на видеокарты серии GeForce RTX 5000 в Европе, обратил внимание ресурс Videocardz. В США и других странах ценники пока остаются без изменений.

Так, ценник на флагманскую карточку GeForce RTX 5090 в Европе теперь составляет 2099 евро (~101 000 грн) вместо 2329 (~112 000 грн) на старте. Таким образом, РРЦ снизился на 9,9%.

Также корпорация опустила цены на предтоповую GeForce RTX 5080, за которую теперь просят 1059 евро вместо 1169 (−9,4 %). Наконец, GeForce RTX 5070 подешевела на 9,2%, с 649 до 589 евро.

Остальные ускорители модельного ряда (GeForce RTX 5070 Ti, 5060 Ti и RTX 5060) пока остаются на том же уровне, что и прежде. За них все также просят 879, 399 и 319 евро соответственно. Информации о GeForce RTX 5050, при этом, нет.

Отмечается, что это уже второе удешевление видеокарт за последние полгода. В марте Nvidia снизила цены на 6%. Журналисты VideoCardz связывают такой ход с укреплением евро по отношению к доллару. За последние полгода валюта подорожала почти на 12% относительно $.

Ранее СМИ рассказали, что видеокарты NVIDIA RTX 50 Super с увеличенным на 50% объемом VRAM поступят в продажу в конце 2025 года. Таким образом RTX 5080 Super получит 24 ГБ памяти, а у RTX 5070 Super будет 18 ГБ VRAM.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у ПК- геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут ноутбучная и десктопная RTX 4060. Из представителей GeForce GTX в топ-10 только GTX 1650, тогда как RTX 5070 самая популярная модель 50-й серии.

