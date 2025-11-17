Цены на видеокарты AMD скоро вырастут, это реакция компании на взлетевшую стоимость памяти. В китайской соцсети Weibo появился скриншот сообщения, в котором AMD уведомила партнёров о готовящемся повышении цен на всю линейку GPU, включая игровые Radeon.
Последние месяцы стоимость памяти DRAM и NAND взлетела более чем в два раза. Видеокарты напрямую зависят от GDDR, и AMD просто не может удерживать прежние цены, когда себестоимость компонентов резко увеличивается.
Первый небольшой рост цен произошёл в октябре, но тогда он почти не отразился на розничной стоимости видеокарт. Теперь AMD предупредила партнёров, что следующий завоз GPU будет уже по новым, более высоким ценам.
По аналогичным причинам повышение готовит и NVIDIA, ожидается, что "зелёные" пересмотрят ценники в начале 2026 года.
Ранее мы рассказывали, что одни из крупнейших производителей памяти - Phison - назвали нынешнюю ситуацию "шокируючей". ИИ-компании скупают NAND-чипы, а предложение не успевает за спросом, говорят в компании.
Кроме того, недавно стало известно что AMD и Intel начали повышать цены на свои старые процессоры, и во всем виноват ИИ. Если вы планировали покупку старых поколений процессоров (например, Ryzen 5000), возможно, стоит действовать быстрее.