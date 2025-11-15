Производители чипов сейчас ставят в приоритет ИИ-компании.

Глава Silicon Motion, крупной компании по производству компьютерной памяти, Уоллес К. Коу заявил, что одновременно не хватает всех типов памяти, включая DRAM, NAND и HBM, и в 2026 году ожидается дефицит. По его словам, такого никогда не было раньше, и большая часть производственных мощностей уже занята заказами.

Коу добавил, что общался с другими крупными производителями, и они рассказали, что память делится между смартфонами, ПК и автомобилями, но основной приоритет - ИИ-инфраструктура.

Samsung и SK hynix уже поднимают цены до 30%, а местами и до 60%. Silicon Motion показывает рост выручки на 22% по сравнению с прошлым годом, а компании, работающие с модулями памяти и контроллерами, вроде Transcend, ChipMOS, Hua Tung и Formosa Plastics, фиксируют рекордные показатели. Asus и MSI начали массово закупать память заранее, ожидая серьёзный дефицит.

SSD с NAND-памятью дорожают медленнее, но если спрос на ИИ сохранится, дефицит может продолжиться и в 2027 году.

Для пользователей это означает, что в 2026 году покупка RAM и SSD будет заметно дороже. Видеокарты тоже могут подорожать, они напрямую зависят от доступности памяти, особенно GDDR. К примеру, уже известно, что NVIDIA сокращает производство RTX 5060 Ti из-за подорожания видеопамяти.

Ранее мы рассказывали, что одни из крупнейших производителей памяти - Phison - назвали нынешнюю ситуацию "шокируючей". ИИ-компании скупают NAND-чипы, а предложение не успевает за спросом, говорят в компании.

