ИИ-компании скупают NAND-чипы, а предложение не успевает за спросом, говорят в Phison.

После того как искусственный интеллект поднял цены на видеокарты, он добрался и до флеш-памяти. Производители сообщают о резком росте спроса на NAND-чипы - память, из которой делают SSD накопители.

Компания Phison, один из крупнейших поставщиков контроллеров и чипов NAND, назвала ситуацию "шокирующей". По данным из их финансового отчёта за третий квартал, средняя цена на память типа TLC NAND выросла на 50-75% всего за несколько месяцев. Это значит, что в ближайшее время потребительские SSD ощутимо подорожают.

ИИ-компании массово скупают NAND-накопители для серверов. При работе с большими языковыми моделями им нужно огромное количество локального хранилища, чтобы быстро загружать данные и обновления моделей.

Phison отмечает, что склады производителей NAND долгое время пустовали, после пандемии спрос на накопители был низким, и фабрики работали не на полную мощность. Теперь же, когда ИИ требует всё больше хранилищ, предложение не успевает за спросом, а производители не спешат расширять мощности, опасаясь повторить падение цен прошлых лет.

По аналогии с DRAM, где цены на оперативную память за год подскочили почти вдвое, аналогичный сценарий теперь ждёт SSD. Особенно подорожают модели большого объёма - 2 ТБ и выше.

