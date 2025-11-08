Компания решила сократить производство RTX 5060 Ti из-за подорожания видеопамяти, говорит инсайдер Zed_Wang.

Одна из самых популярных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB может вскоре пропасть из продажи из-за сокращения поставок.

Причина в росте цен на видеопамять, в ноябре заметно подорожала не только обычная DDR5, но и разные типы DRAM, включая GDDR6 и GDDR7. Последняя, которую NVIDIA использует в своих новых видеокартах серии Blackwell, уже начала испытывать перебои в поставках.

По слухам, Samsung сталкивается с трудностями при производстве 3-гигабайтных чипов GDDR7, что отражается на всём рынке.

Инсайдер Zed__Wang, заявил, что именно модель RTX 5060 Ti 16 GB, основанная на 2-гигабайтных чипах GDDR7, скоро столкнётся с дефицитом. Он ссылается на материал Hardware Canucks, где говорится о росте цен на такие модули. Почему речь идёт именно об этой карте - неясно, ведь другие модели RTX 50 тоже используют те же самые чипы.

Недавно NVIDIA попросила партнёров сократить выпуск RTX 5060 Ti 8 GB из-за слабых продаж и сделать ставку на 16-гигабайтную версию.

Ранее мы рассказывали, что NVIDIA отменит серию RTX 50 Super, а уже выпущенные модели подорожают. Причина всё та же - дефицит чипов GDDR7 объемом 3 ГБ.

