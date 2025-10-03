Релиз многоожидаемого шутера запланирован на 20 ноября 2024 года для ПК и Xbox Series.

На YouTube появился полуторачасовая документалка под названием War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 от GSC Game World и Xbox, которая рассказывает о разработке многоожидаемого шутера в условиях войны в Украине.

До начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года студия GSC Game World базировалась в Киеве. Затем команда была вынуждена переехать в Прагу, чтобы завершить игру до запланированного релиза. В то же время некоторые члены команды отправились на фронт.

Команда STALKER 2 вспоминает, как после переезда основного офиса GSC в Прагу им пришлось организовывать процесс с нуля – в том числе полностью переснимать актерские сцены. Все это вызвало многократные переносы игры. Самой первой официально анонсированной датой было 28 апреля 2022 года.

Документальный фильм исследует не только вызовы, с которыми столкнулись разработчики во время работы над игрой, но и значение аварии на Чернобыльской АЭС для украинцев и историю самой GSC Game World.

Релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября. Игра выйдет на ПК и Xbox Series. Также шутер будет доступен по подписке Xbox Game Pass.

Напомним, накануне GSC подняла цены на все издания S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl в Steam на 80%. Теперь стоимость игры близка к цене из Microsoft Store. То есть самое дешевое издание обойдется в 1399 грн. Впрочем, это все равно дешевле, чем многие современные ААА-новинки.

По вишлистам Steam "Сталкер 2" находится на четвертом месте, уступая лишь Monster Hunter Wilds, Hollow Knight: Silksong и Deadlock.

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