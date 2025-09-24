Игра просто постоянно вылетает.

Konami запустила Silent Hill f в раннем доступе, и игра уже успела собрать первые восторженные отзывы. Но, как это часто бывает с современными релизами, старт оказался не без проблем.

Владельцы топовых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 жалуются на вылеты, игра у них стабильно крашится при запуске или во время первой катсцены.

В сообществе Steam десятки игроков подтвердили наличие ошибки, которая делает Silent Hill f фактически непроходимой на флагманских GPU.

Некоторым удаётся пробиться в начало прохождения, но стабильности всё равно нет. Временным решением стало сильное снижение графических настроек, но это сводит на нет преимущества ультрадорогой видеокарты.

Судя по всему, причина может крыться как в особенностях Unreal Engine 5, который уже не раз демонстрировал схожие трудности с оптимизацией. Еще одним потенциальным решением проблемы может стать обновление драйверов NVIDIA.

Полноценнный релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился первый трейлер нового фильма по Silent Hill. Экранизация покажет события второй части.

