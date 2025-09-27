В то же время фанаты просят студию заняться техническим состоянием игры.

Konami сообщила о сбое в Steam-версии Silent Hill f - часть игроков получила доступ к бонусному и предзаказному контенту, который не входил в их издания. В издательстве уточнили, что речь идёт о временной ошибке, и уже готовится патч, который закроет доступ к лишним материалам.

Какие именно бонусы оказались доступны, в компании не уточнили. В целом речь может идти о дополнительных костюмах, аксессуарах и наборах предметов, а также о цифровом артбуке и саундтреке, которые входят в Deluxe-издание.

В комментариях к посту Konami игроки, разумеется, шутят с просьбами "оставить как есть", но большинство жалоб касается вовсе не подарков, а технических проблем.

Пользователи ПК продолжают сообщать о низкой производительности, просадках FPS и классических для Unreal Engine 5 статтерах и обработке шейдеров.

Ранее мы рассказывали, что владельцы RTX 5090 не могли играть в Silent Hill f в раннем доступе из-за критического бага. Игра просто постоянно вылетала.

Кроме того, недавно стало известно, когда хоррор "Сайлент Хилл 2" выйдет в украинский прокат. Экранизация покажет события второй части.

