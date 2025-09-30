Недавно Avalanche заморозила свой проект Contraband.

Avalanche Studios Group, известная по Just Cause, объявила о закрытии офиса в Ливерпуле и сокращениях в других подразделениях. Причиной стала отмена кооперативного проекта Contraband, который был представлен ещё на E3 2021.

Как сказано на сайте компании, под удар попали все сотрудники в Ливерпуле. Кроме того, реструктуризация затронет офисы в Мальмё и Стокгольме, где планируется сокращение штата и перестройка команд под нужды будущих игр: "В свете текущих вызовов для нашего бизнеса и всей индустрии мы внимательно рассмотрели, как лучше всего обеспечить долгосрочный успех Avalanche Studios Group. Этот обзор привёл нас к трудному решению изменить нашу структуру и географию".

Contraband должна была стать новой кооперативной игрой в открытом в сеттинге 1970-х, но в прошлом месяце проект перевели в статус "на паузе", остановив активную разработку. Теперь студия официально подтвердила, что дальнейшей судьбы у игры не будет.

