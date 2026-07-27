Dassault увеличила продажи и производство самолетов Rafale: почему это важно для Украины

Известно, что 13 июля между Киевом и Парижем было подписано политическое соглашение о закупке таких самолетов.

Французская компания Dassault Aviation опубликовала свои результаты за первое полугодие 2026 года. Компания показала чистый объем продаж в размере 4,157 млрд евро за этот период, что превышает показатели первого полугодия 2025 года (2,854 млрд евро). Об этом сообщает Defense Express.

По словам экспертов, для Украины темпы производства истребителей и текущий портфель заказов имеют действительно практическое значение, учитывая договоренность о закупке 16 истребителей Rafale, которые должны быть поставлены в 2028-2029 годах.

"Согласно отчету, за первые шесть месяцев 2026 года Dassault передала заказчикам 12 истребителей Rafale, из них 2 - для ВВС Франции, а еще 10 - для иностранных заказчиков. На сегодняшний день общий объем твердых заказов на эти истребители составляет 208 единиц по состоянию на 30 июня. Из них 43 Rafale должны быть поставлены вооруженным силам Франции, а еще 165 - другим странам", - говорится в материале.

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Аналитики отмечают, что в это число не входит запланированный заказ от Украины, поскольку 13 июля между Киевом и Парижем было подписано политическое соглашение, а именно "дорожная карта" закупки 16 истребителей, а не твердый заказ. Кроме того, отчет компании не содержит ожидаемого крупного заказа от Индии на 114 Rafale.

"Общее количество произведенных Rafale за 6 месяцев 2026 года составляет 12 единиц. Это больше, чем прошлогодний показатель за аналогичный период, когда было произведено 7 истребителей. Но общий план на 2026 год - поставка 28 истребителей. Это на 2 машины больше, чем в 2025 году", - добавили в материале.

В свою очередь, Dassault реализует план по увеличению производства и должна выйти на темп 4 истребителя в месяц, всего 36 в год, в 2029 году. Для этого компания строит новый производственный участок в индийском Нагпуре, где должны производиться детали фюзеляжей Rafale. Его планируется открыть в 2027 году.

"Также стоит напомнить, что помимо Rafale компания Dassault Aviation занимается производством реактивных бизнес-джетов Falcon, которых за полгода выпустила 13 единиц (за первое полугодие 2025 года - 12). Кроме того, компания начала довольно активно заниматься космической сферой и разрабатывает космический самолет VORTEX по соглашению с французским агентством оборонных закупок (DGA)", - напомнили в материале.

Rafale для Украины - последние новости

Ранее авиаэксперт Богдан Долинце перечислил плюсы и минусы самолета. По его словам, с технологической точки зрения он значительно современнее, чем Mirage 2000, которые Украина получила ранее. Отмечается, что он оснащен более современной радиолокационной системой, позволяющей обнаруживать цели, сопровождать их и обеспечивать поражение.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности о получении Украиной самолетов Rafale и новых систем SAMP/T.

"Украина первой получит новые усовершенствованные франко-итальянские системы SAMP/T NG. Это эффективные противоракетные системы. Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года", - подчеркнул глава государства.

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