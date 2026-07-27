Неделя в Киеве начнется с 30-градусной жары

Новая рабочая неделя в Киеве начнется сухой и жаркой погоды. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром 27 июля столбики термометров покажут +20°...+23°, а днем воздух прогреется до летних +30°. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер будет 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-743 мм ртутного столба.
Погода сегодня - прогноз на 27 июля
Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +24°, дождь с грозой.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, дождь.
В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +17°, днем +28°.
В Тернополе 27 июля ночью +15°, днем +27°, переменная облачность, дождь с грозой.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +25°, дождь, гроза.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем будет +28°, переменная облачность, дождь.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +14°, днем +28°, дождь.
В Виннице сегодня будет +16°...+28°, ясно.
В Житомире в понедельник ночью +15°, днем +28°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, ясно.
В Черкассах сегодня ночью +17°, днем +30°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +18°...+29°.
В Одессе 27 июля - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +25°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +28°, переменная облачность.
В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +17°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, ясно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +27°, переменная облачность.
В Харькове - ясно, температура ночью +17°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +28°, ясно.
В Симферополе в понедельник будет ясно, +17°...+26°.
В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +16°, днем +27°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +17°, днем +26°.