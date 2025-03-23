Сначала апдейт выйдет на Bedrock-версии, а потом доберётся и до Java.

Mojang анонсировала Vibrant Visuals, крупнейшее графическое обновление Minecraft за последние годы. Оно добавит в игру направленное освещение, объемный туман, пиксельные тени и более реалистичную воду.

Первыми попробовать новый визуальный стиль смогут игроки Bedrock Edition, а позже обновление доберётся и до Java Edition. При этом Vibrant Visuals не меняет игровой процесс. Например, визуальные тени не будут влиять на уровень освещения или появление враждебных мобов. Для тех, кто хочет сохранить классический вид Minecraft, будет доступна функция переключения между стилями одним нажатием кнопки.

Бета-версия обновления выйдет уже через несколько месяцев, но разработчики обещают, что Vibrant Visuals будет постепенно дорабатываться: "Мы хотим обеспечить высокое качество и производительность на всех платформах".

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Старший продакт-менеджер Медди Псенка добавляет, что студия не просто прокачивает графику на ПК, а создаёт обновление, которое стабильно работает и на мобильных устройствах, и на консолях.

Mojang также отметила, что не планирует выпускать Minecraft 2 или использовать генеративный ИИ для кардинальных изменений. Вместо этого студия сосредоточена на плавном развитии самой продаваемой игры в истории.

Тем временем оригинальный создатель Minecraft Маркус Notch Перссон работает над новой игрой, которая должна была стать Minecraft 2, но не сложилось.

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