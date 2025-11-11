К игре даже смогли подключиться 3 игрока.

Энтузиаст под ником Vimpo сумел установить полноценный сервер Minecraft на дешёвой смарт-лампочке с AliExpress.

Для эксперимента он разобрал лампочку и выпаял из неё микроконтроллер BL602 на архитектуре RISC-V, что обычно управляет яркостью и цветом. В нём всего одно ядро на 192 МГц, 276 КБ оперативки и 128 КБ ПЗУ.

Подключив микроконтроллер через USB-интерфейс и немного допилив схему, он заставил систему запускать минималистичный сервер Minecraft под названием Ucraft - собственную сборку на GitHub.

Весит сервер всего 46-90 КБ, а памяти требует меньше 100 КБ даже при подключении нескольких игроков. Конечно, от ванильной версии там почти ничего не осталось.

На видео, которое опубликовал Vimpo, видно, как к серверу подключаются 3 игрока. Разумеется, Minecraft на лампочке - это не проект ради практической пользы, а чистый инженерный фан.

Ранее мы рассказывали, что умелец смог запустить DOOM на электронной сигарете. Aaron Christophel подключил The Pixo Aspire к компьютеру через USB, и получилось, что запустили DOOM на ПК, но сигнал передавался на экранчик вейпа в качестве второго монитора.

