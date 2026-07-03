Названы 20 лучших игр первой половины 2026 года: половина из них – инди

Лучшей игрой года пока называют Forza Horizon 6.

Крупнейший агрегатор оценок Metacritic подвел итоги первой половины 2026 года и назвал 20 лучших игр, вышедших с начала года. В рейтинг попали только новые релизы, причем у каждой игры должно быть минимум семь профессиональных рецензий.

Лучшей игрой года пока является Forza Horizon 6 – у нее 90 балла из 100. В рецензиях утверждают, что это лучшая гоночная игра с открытым миром в истории. Команде разработчиков удалось сделать карту больше, но при этом разнообразнее.

Также в топ-3 вошли Schrödinger's Call и Mina the Hollower. У них тоже по 90 баллов, но рецензий от профильных изданий заметно меньше. Обе игры относятся к инди-проектам и в Steam продаются дешевле 500 грн.

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Всего с начала 2026 года вышло 10 тайтлов с рейтингом 87 и выше. При этом, вне рейтинга остались такие популярные релизы 2026 года, как LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, MIO: Memories in Orbit и MOUSE: P.I. For Hire – их все оценили ниже 84 балла.

Лучшие игры первой половины 2026 года:

Forza Horizon 6 – 90 баллов из 100; Schrödinger's Call – 90 баллов из 100; Mina the Hollower – 90 баллов из 100; Pokémon Pokopia – 89 баллов из 100; Resident Evil Requiem – 89 баллов из 100; Mewgenics – 88 баллов из 100; 007 First Light – 87 баллов из 100; Saros – 87 баллов из 100; Hermit and Pig – 87 баллов из 100; Titanium Court – 87 баллов из 100; Nioh 3 – 86 баллов из 100; OPUS: Prism Peak – 86 баллов из 100; Mixtape– 86 баллов из 100; Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – 86 баллов из 100; Cairn – 86 баллов из 100; Timberborn – 85 баллов из 100; Esoteric Ebb – 85 баллов из 100; Pragmata – 85 баллов из 100; Wax Heads – 85 баллов из 100; Phonopolis – 84 балла из 100.

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