Хакеры впервые взломали все существующие игры с Denuvo, но есть нюанс

Ключевую роль сыграл обход через гипервизор, который считается критически опасным для безопасности системы.

В игровом сообществе произошло событие, которое считалось невозможным еще год назад: по состоянию на 27 апреля 2026 года больше не осталось ни одной не взломанной игры с защитой Denuvo. Об этом пишет The Gamer.

В числе последних "павших" проектов оказались Dragon’s Dogma 2, Marvel’s Midnight Suns, Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 5, а также спортивные релизы EA, включая Madden NFL 24, Madden NFL 25, EA Sports FC 24 и EA Sports FC 25.

Однако хакеры не смогли все же полностью удалить Denuvo. Многие релизы взломали в основном через гипервизор. Это способ, при котором игра запускается не напрямую в Windows, а внутри низкоуровневого виртуального слоя, который находится ниже ОС и может подменять ответы, используемые DRM-проверками.

Denuvo продолжает считать, что все работает честно, хотя защита фактически отключена. При этом такой подход считается рискованным, поскольку требует отключать защитные функции системы (в частности, Secure Boot) и запускать непроверенный код на уровне, где он получает полный доступ к системе.

Примечательно, что на фоне массовых обходов все больше издателей начали постепенно отказываться от Denuvo. Так, из описания будущей аркадной гонки Star Wars: Galactic Racer в Steam внезапно исчезло упоминание Denuvo и игроки уверены, что это не простое совпадение.

Denuvo имеет плохую репутацию среди пользователей из-за потенциального снижения производительности в играх (падение FPS, статтеры), увеличения нагрузки на процессор и подозрений в ускоренном износе SSD из-за частой записи данных. Хотя сами разработчики отрицают этот факт, тесты подтверждают проблемы, особенно на слабых ПК.

