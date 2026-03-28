Steam получил новую систему региональных цен: игры в Украине могут подешеветь

Хотя эти рекомендации не обязательны, большинство разработчиков по-прежнему ориентируются на них при установке цен для разных регионов.

Компания Valve выпустила новое обновление сервиса Steam, которое должно решить давнюю проблему с несправедливым ценообразованием игр в разных странах. Об этом пишет GamesRadar.

Теперь разработчики получили более точные инструменты для установки цен сразу в 35 валютах и 4 региональных группах. Из-за этого продукция магазина может существенно подешеветь в украинском регионе Steam и странах СНГ.

Обновление включает три способа определения региональной цены. Вместо единого усредненного курса теперь доступны: расчет по текущим котировкам, оценка на базе покупательной способности и мультивалютная конвертация. При этом разработчики, как и раньше, могут вручную выставлять цены, но теперь у них есть более точные ориентиры.

Например, проект за $60 в регионах с низкой покупательной способностью может стать значительно доступнее. В Украине $60 превращаются в 2550 грн при прямой конвертации, но при расчете через покупательную способность – 645 грн, а мультивалютный вариант – в 1150 грн.

При этом для компаний сохраняется жесткое ограничение: любое повышение стоимости автоматически блокирует участие игры в распродажах в течение 30 дней. Сама Valve также планирует привести стоимость своих игр в соответствие с обновленной системой расчетов.

Ранее УНИАН рассказывал, что цена на Red Dead Redemption в украинском регионе Steam оказалась одной из самых высоких в мире. При этом другие игры, например Hades 2, в Украине стоят рекордо дешево.

