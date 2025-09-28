Обновление выйдет уже 30 сентября.

30 сентября в Minecraft выйдет обновление Copper Age, которое наконец-то превратит медь из декоративного материала в полноценный ресурс для игры. В честь этого Mojang провела трансляцию, где показала изменения будущего апдейта.

Вместе с новыми рецептами появятся медные инструменты, броня, оружие, конская броня, сундуки, фонари, цепи и слитки. Главной новинкой станет медный голем - автономный помощник, который сортирует предметы из медных сундуков в обычные поблизости. Как и другие медные предметы, голем и снаряжение будут окисляться и менять цвет со временем.

Медь отличается доступностью, её легко найти на ранних этапах нового мира. Это делает обновление отличной возможностью экипироваться сразу после спавна. Медная броня прочнее кожаной, но чуть слабее железной.

Copper Age станет третьим обновлением Minecraft в этом году, а уже в зимние праздники выйдет обновление Mounts of Mayhem. Оно добавит копья для верховой езды, новых боевых мобов, включая зомби-всадников, зомби-лошадей и наутилусов.

Ранее мы рассказывали, что в Minecraft добавили мемную песню Lava Chicken из фильма. Чтобы получить пластинку, нужно убить зомби на курице.

Кроме того, недавно игрок в Minecraft построил компьютер, который запускает игру про Марио. На разработку проекта у него ушло около 2 месяцев.

