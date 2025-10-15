EA не впускает игроков из Запорожья в свои сервисы: компания считает, что город оккупирован

Проблемы начались перед релизом Battlefield 6.

Игроки из Запорожья сообщили, что Electronic Arts заблокировала им доступ к своим играм и сервисам. Первые сообщения появились 9 октября на форуме компании, за день до выхода Battlefield 6.

По словам пользователей, утром сервис EA ещё работал, но вечером при входе начала появляться ошибка с уведомлением о "Service limitation apply". Один из игроков написал, что, когда передал свой аккаунт другу во Львове, тот смог войти без проблем. Через VPN приложение тоже запускалось. Также игроки отмечают, что дело не в провайдере, ведь в игры их не пускает даже с мобильного интернета

Проблему подтвердили десятки игроков. Многие из них предположили, что EA могла ошибочно отнести Запорожье к оккупированным регионам: "Наш город никогда не был оккупирован. Ограничения для санкционированных территорий не должны действовать в Украине", - написал один из пользователей форума.

Спустя 6 дней Electronic Arts всё ещё не отреагировала на ситуацию. Игроки уже обратились к компании на официальном форуме, где пост поддержали более 20 человек с такой проблемой.

Ранее мы рассказывали, что в Battlefield 6 играли больше 700 тысяч человек. Игра заняла 3-е место по популярности в Steam.

