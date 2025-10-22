Проект станет первым полноценным Survival-хоррором для студии Frogwares.

Украинская студия Frogwares перенесла релиз своей игры The Sinking City 2, вдохновлённой творчеством Говарда Лавкрафта, на 2026 год. Изначально продолжение должно было выйти в 2025-м, однако студия заявила, что ей требуется больше времени.

Главная причина - война. Разработка игры в условиях постоянных атак, перебоев с электричеством и воздушных тревог оказалась серьёзным испытанием:

"Разрабатывать игру во время войны - это то, к чему невозможно подготовиться. В какой-то момент мы по несколько дней сидели без света, когда дроны и ракеты били по электросетям. Потом начались ночные атаки дронов - с полуночи до рассвета. Всё это постоянно замедляло работу", - рассказал глава издательства Frogwares Сергей Оганесян.

Ещё одна причина задержки - смена жанра. The Sinking City 2 станет первым полноценным survival-хоррором от студии, ранее известной по детективным играм про Шерлока Холмса и оригинальной The Sinking City: "Когда мы начали разрабатывать хоррор, оказалось, что это совершенно другой тип мышления".

Frogwares не называет точную дату выхода, но ориентируется на первую половину 2026 года. В ближайшие месяцы команда обещает показать больше геймплея и рассказать, как продвигается работа над проектом.

