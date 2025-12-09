Инвесторы недовольны управлением нового президента компании.

Square Enix оказалась под огнём критики от одного из крупнейших своих акционеров. Инвестиционная компания 3D Investment, владеющая 14,36% акций издателя, подготовила презентацию на сотню слайдов, в которой разбирает управленческие ошибки последних лет и призывает остальных акционеров объединиться.

Инвесторы жалуются за три года после смены президента Square Enix так и не смогла разогнать рост выручки и прибыльности. К этому добавились крупные убытки на отменённых проектах, около 140 миллионов долларов, вялые продажи игр по Final Fantasy и провал новых серий вроде Forspoken.

План развития компании, по мнению 3D Investment, не даёт ясной стратегии, у студии нет конкретных KPI и описания того, как Square Enix собирается решать проблемы.

Видео дня

3D Investment утверждают, что до публичной критики пытались обсудить ситуацию с руководством напрямую, но получила лишь краткий ответ от президента Такаси Кирю: "План достаточный, пересмотра не требуется".

Также 3D Investment обращается ко всем остальным акционерам с просьбой изучить документ и высказать своё мнение о стратегии Square Enix. Полученные отзывы фонд обещает передать совету директоров, чтобы подтолкнуть компанию к изменениям.

Ранее мы рассказывали, что японские создатели аниме и игр, среди которых и Square Enix, выступили против нашумевшей нейросети Sora 2. После релиза Sora 2 соцсети заполонили ролики с персонажами One Piece, Dragon Ball и других популярных тайтлов.

Вас также могут заинтересовать новости: