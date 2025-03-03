На это Кэндзи Одзаву подтолкнула недавняя ситуация с NetEase.

После того как NetEase закрыла Ouka Studios, разработчика JRPG Visions of Mana, один из геймдиректоров, Кэндзи Одзава, основал новую студию Studio Sasanqua.

В недавнем интервью он объяснил, что одной из главных причин создания студии стало желание изменить подход к управлению в игровой индустрии.

Одзава отметил, что часто при провалах проектов увольняют рядовых разработчиков, в то время как управленцы, ответственные за инвестиции и ключевые решения, остаются без последствий. Он хочет, чтобы менеджмент защищал создателей, а не перекладывал на них всю ответственность за неудачи.

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Первые проекты Studio Sasanqua будут небольшими и созданы на Unreal Engine, но со временем студия перейдёт к разработке крупных игр для ПК и консолей. Сам Одзава будет не только руководить, но и нести ответственность за возможные провалы.

Ранее мы рассказывали, что Activision открыла студию Elsewhere Entertainment и она уже разрабатывает новую сюжетную игру с мультиплеером в открытом мире на новом движке.

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