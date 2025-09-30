Ширли Карри хотела бы по-другому общаться со своей аудиторией.

После десяти лет съёмок легендарная "Скайрим-бабушка" Ширли Карри решила окончательно отойти от приключений в Тамриэле. В новом видео на своём YouTube-канале она заявила: "Я больше не буду выкладывать видео по Skyrim".

Карри, которой в этом году исполнится 90 лет, рассказала, что устала от игры и больше не получает удовольствия от записи. Её особенно расстраивает отсутствие полноценной обратной связи от зрителей:

"У меня есть несколько постоянных зрителей постарше, но в основном это маленькие дети. Всё, что я от них слышу: "Привет, бабушка, я люблю тебя, бабушка". Не ради этого я тратила время на съёмку и монтаж".

Вместо летсплеев Ширли планирует изредка выкладывать блоги и поддерживать связь с давними подписчиками. Она также напомнила, что фанаты могут найти её в виде спутницы благодаря моду для Skyrim или читать её блог на религиозные темы.

Карри уже делала похожее заявление год назад, но тогда быстро вернулась к игре. Однако сейчас она подчёркивает: "Я устала, мне больше не весело. Каждый раз придумываю новый сюжет, снимаю пару роликов - и снова становится скучно".

Ранее мы рассказывали, что Ширли Карри вернулась к геймингу и начала проходить ремастер Oblivion. Поначалу Ширли тяжело давалась новая игра.

