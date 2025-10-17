Redmi K90 Pro Max получит глобальную версию и будет продаваться почти во всем мире.

Xiaomi продолжает делиться тизерами своих грядущих устройств. В этот раз компания показала рендеры нового флагманского смартфона Redmi K90 Pro Max, который станет первой моделью Pro Max в истории Redmi.

На опубликованных изображениях показана белая версия следующего флагмана Redmi с ультратонкими рамками и большим модулем основной камеры – дизайн явно вдохновлен последними моделями iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Справа от камеры присутствует громкоговоритель с надписью Sound by Bose. Это решение подчеркивает мультимедийную ориентацию устройства.

В техническом плане ожидается, что Redmi K90 Pro Max получит новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, при этом стоимость устройства в Китае составит 4000 юаней (560 долларов). По словам производителя, смартфон станет самым мощным продуктом в своем ценовом сегменте.

Из других особенностей: 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K, аккумулятор 7500 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки, а также перископный телеобъектив. "Из коробки" устройство будет работать на Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Премьера Redmi K90 Pro Max состоится 27 октября в Китае, вместе с ним ожидается выход базовой модели Redmi K90. В Европе новинки выйдут под брендом Poco: K90 станет Poco F8 Pro, а K90 Pro Max – Poco F8 Ultra.

Ранее УНИАН писал, что свежий флагман Vivo лишил Xiaomi 17 Pro Max звания "короля" производительности. Устройству покорилась отметка почти в 4 млн баллов в бенчмарке AnTuTu.

