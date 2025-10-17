Новейший флагман Redmi K90 Pro Max показали со всех сторон / фото Xiaomi

Xiaomi продолжает делиться тизерами своих грядущих устройств. В этот раз компания показала рендеры нового флагманского смартфона Redmi K90 Pro Max, который станет первой моделью Pro Max в истории Redmi.

На опубликованных изображениях показана белая версия следующего флагмана Redmi с ультратонкими рамками и большим модулем основной камеры – дизайн явно вдохновлен последними моделями iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Справа от камеры присутствует громкоговоритель с надписью Sound by Bose. Это решение подчеркивает мультимедийную ориентацию устройства.

Видео дня

Фото Redmi K90 Pro Max 17 октября 2025
Фото Redmi K90 Pro Max 17 октября 2025
Фото Redmi K90 Pro Max 17 октября 2025
Фото Redmi K90 Pro Max 17 октября 2025
Фото Redmi K90 Pro Max 17 октября 2025
Фото Redmi K90 Pro Max 17 октября 2025

В техническом плане ожидается, что Redmi K90 Pro Max получит новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, при этом стоимость устройства в Китае составит 4000 юаней (560 долларов). По словам производителя, смартфон станет самым мощным продуктом в своем ценовом сегменте.

Из других особенностей: 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K, аккумулятор 7500 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки, а также перископный телеобъектив. "Из коробки" устройство будет работать на Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Премьера Redmi K90 Pro Max состоится 27 октября в Китае, вместе с ним ожидается выход базовой модели Redmi K90. В Европе новинки выйдут под брендом Poco: K90 станет Poco F8 Pro, а K90 Pro Max – Poco F8 Ultra.

Ранее УНИАН писал, что свежий флагман Vivo лишил Xiaomi 17 Pro Max звания "короля" производительности. Устройству покорилась отметка почти в 4 млн баллов в бенчмарке AnTuTu.

Вас также могут заинтересовать новости: