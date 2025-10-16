Свежий флагман Vivo обновил рекорд AnTuTu, набрав почти 4 млн баллов.

Процессор MediaTek Dimensity 9500 вышел действительно мощным. Vivo X300 Pro, который первым получил свежий чип, сумел обойти Xiaomi 17 Pro Max со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и установить новый рекорд производительности AnTuTu.

Устройству покорилась отметка почти в 4 млн баллов. Для сравнения, Xiaomi 17 Pro Max получил оценку в 3,73 млн баллов, пишет GizmoChina и публикует результаты тестов.

Помимо общего балла, новейшему флагману Vivo удалось победить в нескольких тестах в бенчмарке, включая производительность процессора, графического процессора и памяти. Одной из областей, в которой Xiaomi 17 Pro Max показал себя лучше, является рассеивание тепла.

Таким образом передовая однокристальная система от MediaTek в этом году оказалась более производительной, чем ее прямой конкурент Qualcomm. По крайней мере на это указывают тесты в AnTuTu.

Серия Xiaomi 17 – пока единственные смартфоны с Snapdragon 8 Elite Gen 5. До конца года список устройств с новым процессором должен расшириться. А грядущий флагман Galaxy S26 Ultra получит кастомную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, работающую на рекордных частотах 4.74 ГГц.

Среди первых новинок с топовым чипсетом MediaTek Dimensity 9500 – Vivo X300 и Oppo Find X9 (презентация 16 октября).

