Стоит ли покупать BlackBerry в 2026 году: ответ может удивить

Сегодня новые BlackBerry больше не производятся, но многие модели доступны на вторичном рынке по сравнительно невысокой цене.

Хотя современные смартфоны стали незаменимыми помощниками, многие пользователи устали от постоянных уведомлений, соцсетей и бесконечной прокрутки ленты. Аналитики отмечают, что в мире вновь растет интерес к BlackBerry – культовым телефонам с физической клавиатурой.

Но стоит ли покупать BlackBerry в 2026 году? Ответ зависит от того, для каких задач нужен смартфон, пишет BGR.

Первые устройства BlackBerry создавались как безупречный корпоративный инструмент: они позволяли быстро отвечать на электронную почту, совершать звонки, обмениваться СМС и даже выходить в интернет. При этом фирменная QWERTY-клавиатура сделала бренд по-настоящему узнаваемым.

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Со временем производитель попытался адаптироваться к требованиям рынка. Одной из последних моделей стал BlackBerry KEYone, представленный в 2017 году. Смартфон получил операционную систему Android, сенсорный дисплей, поддержку быстрой зарядки и сохранил физическую клавиатуру.

Однако новые устройства уже не выпускаются – приобрести их можно только на вторичном рынке.

В чем преимущества BlackBerry сегодня

Даже спустя десятилетия BlackBerry остается привлекательным вариантом для определенной категории пользователей. Главной особенностью остается физическая QWERTY-клавиатура. Эксперты отмечают, что набирать длинные сообщения, письма и документы на настоящих кнопках значительно удобнее, чем на сенсорном экране. Кроме того, клавиши позволяют печатать более точно без случайных нажатий.

К тому же, устройства BlackBerry отличаются качественной сборкой, хорошей автономностью и до сих пор способны справляться с повседневными задачами вроде звонков, переписки, веб-серфинга и работы с электронной почтой.

Еще один плюс – доступная цена на вторичном рынке. За сравнительно небольшие деньги можно обзавестись необычным смартфоном, который выделяется на фоне современных моделей.

Вместе с тем возраст устройств накладывает свои ограничения. Большинство телефонов уже давно не получают обновления Android и патчи безопасности. Некоторые современные приложения могут работать нестабильно или вовсе перестать поддерживаться.

Также стоит учитывать устаревшее "железо", которое уступает бюджетным смартфонам последних лет по производительности и качеству камер.

Стоит ли покупать BlackBerry в 2026 году

Если вам нужен необычный смартфон с физической клавиатурой, вы цените комфортный набор текста и готовы мириться с отсутствием обновлений, BlackBerry KEYone или KEY2 все еще способны подарить интересный пользовательский опыт.

Однако в качестве основного смартфона на каждый день BlackBerry сложно назвать удачным выбором. Отсутствие поддержки, устаревшая программная платформа и возраст аппаратной части делают их менее практичными по сравнению с актуальными Android-смартфонами.

Тем, кто скучает по фирменной клавиатуре BlackBerry, необязательно искать старый смартфон. Сегодня существуют аксессуары вроде Clicks Communicator – чехла с физической клавиатурой для некоторых моделей iPhone, Motorola и Pixel. Кроме того, на рынке появляются новые устройства с QWERTY-клавиатурой, например Unihertz Titan 2, которые продолжают идеи легендарного бренда уже на современной аппаратной платформе.

Ранее стало известно, что владелец Nokia возродит культовый телефон 2010-х в современном исполнении. Это будет простое компактное устройство для звонков, интернета и мультимедиа.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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