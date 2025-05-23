Cегодня техника Apple производится и собирается только в трех странах: Китае, Индии и Вьетнама.

Дональд Трамп потребовал от Apple производить iPhone, которые продаются в США, на территории Штатов. В противном случае корпорацию ждут пошлины в 25%

"Я давно сообщил Тиму Куку, что Айфоны, которые будут продаваться в США, будут производиться и строиться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще, – написал Трамп в своей соцсети Truth Social, обвалив акции компании минимум на 4%.

Сегодня техника Apple производится и собирается только в Китае, Индии и Вьетнаме, а в США у компании находится главный офис и исследовательские центры. Большинство заводов, занимающихся сборкой iPhone, расположено в Китае.

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Как сообщала газета The Wall Street Journal, еще до начала тарифной войны США и Китая корпорация перенесла производство техники для рынка США в Индию. Глава Apple Тим Кук заявил, что большинство iPhone, отгруженных в США с апреля по июнь, поступят из Индии.

Тем не менее поставляемых из Индии устройств недостаточно для покрытия всего спроса на iPhone. Наиболее прибыльные модели телефонов высокого класса – Pro и Pro Max – по-прежнему производятся в Китае. Apple изучает возможность перенести часть производства в США, но, по разным оценкам, на это уйдут годы.

Цены на iPhone могут существенно вырасти из-за Трампа

По данным WSJ, из-за значительных торговых пошлин, введенных администрацией Трампа, Apple будет вынуждена повысить цены на осеннюю линейку iPhone 17.

При этом Apple хочет "избежать любого сценария", в котором ей придется объяснять рост цен пошлинами Трампа против Китая, где производится конечная сборка большинства айфонов. Вместо этого компания попытается оправдать повышение цен изменениями в дизайне и новыми функциями.

По прогнозам Reuters, стоимость базовой версии iPhone с накопителем на 128 ГБ может вырасти до 1142 долларов. Топовая модель iPhone Pro Max с 1 терабайт памяти может подорожать до 2300 долларов. Даже более доступный iPhone "е" может прибавить в стоимости до $856.

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