Почти 600 тысяч человек купили 'золотой смартфон' Трампа, но так его и не получили

Смартфон T1 рекламировали как премиальное устройство золотого цвета стоимостью $499, "разработанное и произведенное в США".

Полмиллиона сторонников Дональда Трампа могут так и не получить обещанный смартфон Trump T1. Компания обновила условия предзаказа, фактически предупредив покупателей, что устройство может так и не выйти в продажу.

Как заметил портал TechRadar, в новых правилах указано, что депозит в $100 не считается покупкой и не гарантирует выпуск смартфона. Более того, Trump Mobile оставила за собой право вообще отказаться от запуска устройства.

Смартфон Trump Mobile T1 впервые представили еще летом 2025 года как "патриотическую" альтернативу Apple и Samsung. Устройство стоимостью 499 долларов рекламировалось как Android-смартфон с маркировкой "Made in the USA". За оформление предзаказа компания брала 100-долларовый депозит.

С тех пор релиз неоднократно переносили. Сначала запуск обещали в августе 2025 года, затем – в начале 2026 года, однако к маю 2026-го ни один подтвержденный покупатель так и не получил устройство. Позже Trump Mobile вообще убрал дату релиза со своего сайта.

По оценкам СМИ, около 600 тысяч человек внесли депозиты на общую сумму $59 миллионов. При этом эксперты и журналисты все чаще называют проект vaporware – продуктом, который активно рекламируют, но который может никогда не появиться на рынке.

Дополнительные вопросы вызывает и происхождение смартфона. Изначально Trump Mobile делала акцент на американском производстве, однако позже эта формулировка исчезла с сайта и была заменена расплывчатыми слоганами "American-proud design". Журналисты считают, что T1 может оказаться переименованной версией китайского T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Apple 25%-ным тарифом, если Айфоны не будут производить в США. Cегодня техника Купертино производится и собирается только в трех странах: Китае, Индии и Вьетнама.

