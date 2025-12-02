Устройство поступит в продажу в Южной Корее 12 декабря.

Samsung показал свой складной смартфон аж с тремя экранами Galaxy Z TriFold. Всё держится на сложной системе шарниров и нетипичной конструкции, поэтому Samsung сделал большой акцент на том, как именно Z TriFold собран.

Внутри экрана два шарнира разного размера, оба имеют двойные направляющие, чтобы корпус не"гулял", потому что вес в таких устройствах распределяется неравномерно.

Сам шарнир выполнен из титана, а весь механизм прикрыт тонкой металлической пластиной, которая защищает от износа. Рамка сделана из обновленного Armor Aluminum - прочного сплава, который используют в флагманах, а задняя панель - композит из керамического стекловолокна для минимальной толщины и лучшей устойчивости к трещинам. Из-за сложности конструкции Samsung отдельно подчеркнула, что каждый TriFold проходит усиленные тесты на выносливость.

В разложенном состоянии пользователь получает 10-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 1-120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и полным покрытием DCI-P3.

Внешний экран это привычный 6,5-дюймовый FHD+ AMOLED, но он даже ярче - до 2600 нит. Обе панели с переменной частотой обновления, а толщина корпуса в самом тонком месте - 3,9 мм. Вес - 309 граммов, есть защита от влаги IP48, а внешнее стекло Gorilla Glass Ceramic 2.

Вместо новейшего процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung выбрала прошлогодний Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Очевидно, что так производитель снижает себестоимость, особенно с учетом того, что моделей всего две, обе на 16 ГБ RAM и 512 ГБ или 1 ТБ памяти. microSD не предусмотрено.

Камеры тоже на флагманском уровне: основной 200 Мп модуль с f/1.7, 12-мегапиксельный ширик с обзором 120 градусов и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным чистым зумом и 30-кратным цифровым. Для селфи Samsung поставила два одинаковых 10-Мп блока, один в крышке, другой во внутреннем экране.

Батарея здесь немаленькая: 5600 мАч - больше, чем у Galaxy S25 Ultra, и самый большой аккумулятор в складной линейке компании. Есть проводная зарядка 45 Вт и беспроводная 15 Вт.

Samsung предложит TriFold только в одном цвете - Crafted Black.. По предварительным данным, цена составит 2447 долларов, что чуть больше, чем, по прогнозам, будет стоить iPhone Fold от Apple (2399 долларов).

Первым Galaxy Z TriFold получит Южная Корея, старт продаж назначен на 12 декабря. Далее устройство появится в Китае, Тайване, Сингапуре и ОАЭ. В США и Европе новинку придется подождать: релиз сместили на первый квартал 2026 года.

