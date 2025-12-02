В этот раз компания готовит более необычные цвета.

Samsung экспериментирует с цветами в серии Galaxy S26, по данным корейского блогера yeux1122, базовые Galaxy S26 и S26+ должны выйти в мятном, коралловом и сером оттенках, тогда как Ultra ставит на более спокойную палитру: чёрный, белый, серебристый и фиолетовый.

Оранжевого варианта, который обещали инсайдеры, в списке нет, но компания могла выбрать оттенок коралового, который близок к оранжевому. Также вокруг чёрной версии Ultra слухи немного разошлись: yeux1122 говорит, что устройство получит рамку другого цвета, а Ice Universe уверяет, что она будет полностью чёрной ради цельного внешнего вида.

Также по слухам, фронтальная камера в Galaxy S26 Ultra станет заметно больше, примерно на четыре миллиметра по диаметру. Это расширит угол обзора, но сделает вырез более крупным и заметным, что может повлиять на аккуратность передней панели.

В остальном всё стандартно: смартфону приписывают чуть более скруглённые грани, 6,9-дюймовый дисплей, аккумулятор на 5200 мАч, свежий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и отдельный островок для камер.

Сами камеры, судя по утечкам, серьёзных изменений не получат. Конфигурация почти повторяет Galaxy S25 Ultra с основным модулем на 200 Мп, знакомый ультраширик, перископ с пятикратным зумом и пара вспомогательных сенсоров. Из улучшений чаще всего упоминают более светлую оптику для некоторых модулей.

Ранее мы рассказывали, что характеристики всех смартфонов линейки Samsung Galaxy S26 раскрыты до анонса. Продажи новых флагманов ожидаются в марте 2026 года, что позже привычного январского окна.

