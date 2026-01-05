Эксперты назвали лучшие 40-дюймовые телевизоры на рынке: какие бренды в списке

Современные 40-дюймовые телевизоры уже давно не уступают более крупным моделям по базовым характеристикам.

Телевизоры с диагональю 40 дюймов нельзя назвать самыми популярными на рынке, но в 2026 году даже в этом формате можно найти отличные варианты со всеми нужными функциями.

Эксперты ZDNET протестировали и сравнили лучшие 40–43-дюймовые телевизоры от Samsung, Sony, LG, Hisense и Toshiba, чтобы определить оптимальные варианты по цене, качеству изображения и функциям.

Современные 40-дюймовые телевизоры уже давно не уступают более крупным моделям по базовым характеристикам. Большинство из них оснащены 4K-разрешением, улучшенной обработкой изображения и звука, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, а также смарт-платформами для потокового видео. Для геймеров доступны версии с высокой частотой обновления и поддержкой VRR, а цены на такие ТВ зачастую остаются ниже 1000 долларов, за исключением OLED-моделей.

Sony Bravia 2 II: лучший 40-дюймовый телевизор в целом

Эта модель предлагает удачный баланс между ценой и функциональностью, не заставляя жертвовать качеством картинки или поддержкой приложений.

Телевизор оснащен 4K-панелью с частотой 60 Герц, что обеспечивает четкое изображение и плавное движение в фильмах, прямых трансляций спортивных соревнований и играх. Отдельным плюсом стала поддержка VRR, что делает эту модель особенно привлекательной для владельцев PS5.

Hisense QD6: лучший 40-дюймовый Fire TV

Если рассматривать альтернативы, то Hisense QD6 станет хорошим выбором для тех, кто предпочитает экосистему Amazon. Устройство поддерживает 4K-разрешение, Dolby Vision/Atmos, а также специальный режим Filmmaker Mode, который автоматически подстраивает изображение под замысел режиссера.

По словам обозревателей, это удачный вариант для стриминга и домашнего кинотеатра при ограниченном бюджете, хотя платформа Fire TV может быть не лучшим решением для пользователей Google Home или Apple HomeKit.

Samsung U7900: достойный смарт-ТВ для потокового вещания

Если вы полностью отказались от кабельного телевидения, но вас не особо интересует экосистема FireTV, обзорщики рекомендуют Samsung U7900. Он поддерживает множество стриминговых сервисов, включая Netflix, Disney+ и HBO Max, а технология Object Tracking Sound Lite создает эффект объемного звука, который следует за происходящим на экране.

Это крепкий средний вариант для просмотра фильмов и сериалов, но не лучший выбор для тех, кто хочет максимальное качество изображения.

LG C5 OLED: лучший 40-дюймовый OLED-телевизор

Поклонникам идеальной картинки стоит обратить внимание на LG C5 OLED с диагональю 42 дюйма. OLED-панель обеспечивает высокий контраст, глубокий черный цвет и точную цветопередачу, а частота обновления 120 Гц делает его отличным выбором для динамичного контента и игр.

Такой телевизор подойдет тем, кто готов переплатить за премиальное качество, но цена остается главным минусом модели.

Toshiba V35: лучший бюджетный 40-дюймовый телевизор

Самым доступным вариантом в подборке стал Toshiba V35. Это бюджетный телевизор с разрешением 1080p и платформой Fire TV, который подойдет в качестве второго экрана для спальни или кухни.

Модель поддерживает Alexa, имеет игровой режим с низкой задержкой, но из-за невысокой цены лишена 4K, HDR и расширенных игровых функций.

Эксперты отмечают, что 40-дюймовый телевизор вполне можно использовать в качестве монитора для офисной работы или просмотра видео. Однако для профессиональной работы с графикой или киберспорта он подойдет хуже из-за более высокой задержки и меньшей частоты обновления по сравнению с мониторами.

Что касается выбора между 4K и 1080p, то современные технологии позволяют даже на 40 дюймах получить чёткую и детализированную картинку в 4K. Тем не менее Full HD-модели остаются актуальными для тех, кто хочет сэкономить и ищет телевизор для второстепенных задач.

Таким образом, в 2026 году телевизоры с диагональю 40–43 дюйма остаются отличным решением для небольших помещений, предлагая широкий выбор – от доступных моделей до премиальных OLED-экранов.

Ранее специалисты делились лайфхаком, как улучшить звук телевизора, не тратясь на саундбар. Также пользователям рассказали, как долго телевизор может непрерывно работать.

