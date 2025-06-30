Спустя 4 года после закрытия мобильного бизнеса LG полностью прекратила программную поддержку своих смартфонов.

Корейский производитель LG прекратил выпускать смартфоны еще в 2021 году, но для уже выпущенных устройств обновления продолжали выходить. Теперь компания окончательно поставила крест на мобильном бизнесе.

29 июня стал последним днем для желающих получить обновление, обратило внимание издание SamMobile. Оставшиеся на руках у пользователей устройства LG больше нельзя обновлять или делать резервные копии на ПК с помощью сопутствующих компьютерных утилит.

В LG отметили, что персональные данные пользователей, которые хранятся на серверах компании, будут уничтожены во избежание утечек. Исключение составляют случаи, когда законодательство требует их хранения в течение определенного срока.

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Что касается владельцев смартфонов LG, то у них факт не остается места для маневра. Наиболее разумным решением станет переход на актуальные модели других производителей. Тем не менее, преданные поклонники смогут еще какое-то время пользоваться любимыми гаджетами, используя стоковые или кастомные прошивки.

Когда-то давно LG была одним из крупнейших игроков на рынке смартфонов, но череда неудачных релизов, в том числе флагманских моделей, серьезно ослабила позиции компании. Постепенно разработчик перестал поспевать за конкуренцией, и в 2021 году объявил об уходе с этого рынка. Новые модели перестали разрабатываться и производиться.

Смартфоны LG запомнились многим благодаря качеству звука, а также нестандартным идеям. Последний, и по совместительству, один из самых запоминающимся гаджетов корейского бренда был LG Wing с поворотным основным экраном.

Как УНИАН уже рассказывал, в течение 2025 года выйдет пять телефонов под брендом Nokia, после чего легендарный бренд умрет навсегда.

Опрос показал, какими смартфонами больше всего довольны пользователи Android в 2025 году. В списке Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra и другие модели.

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