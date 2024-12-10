Одним из ключевых нововведений станет переход с mini-LED на OLED-дисплеи. Вместе с этим компания избавится от "челки".

Apple запланировала на 2026 год "капитальный редизайн" MacBook Pro. Об этом пишет MacRumors, ссылаясь на отчет исследовательской фирмы Omdia.

Одним из ключевых нововведений станет переход с mini-LED на OLED-дисплеи. Это гарантирует повышенную яркость, улучшенный контраст и еще большую энергоэффективность. К тому же, OLED-дисплеи позволят сделать ноутбуки тоньше.

Вместе с этим производитель избавится от "челки". Вместо нее будет вырез под камеру с системным интерфейсом в стиле Dynamic Island на iPhone. Источники отмечают, что такое решение увеличит доступную площадь экрана и устранит проблему с перекрытием строки меню macOS.

Видео дня

Предполагается, что до появления MacBook Pro с OLED-экраном без "челки" значительного редизайна в ноутбуках Apple ожидать не стоит. Будут только эволюционное обновление в виде свежих чипов: примерно такое же, что мы получили в конце октября с макбуками на M4 Pro и M4 Max.

Помимо этого, в отчете Omdia упоминается, что после MacBook Pro OLED-дисплей сначала получит iPad mini (в конце 2026 года), потом iPad Air (в 2027). MacBook Air последует за ними в 2028 году, но сохранит "челку" в экране.

Какие новинки выпустит Apple в 2025 году

Первая презентация Apple пройдет уже в марте. Самым ожидаемым анонсом называют iPhone SE 4, которой получит самое большое обновление iPhone SE в истории. Также стоит ждать новый базовый iPad, iPad Air и MacBook Air.

Осенью покажут новые Айфоны 17. Если слухи подтвердится, это будет самый интересный модельный ряд iPhone за долгое время. Особый интерес вызывает модель iPhone 17 Air – он будет настолько тонким, что даже не получит лоток для SIM-карты.

Также когда-то в 2025 году ожидается выход доступной версии нашумевшего шлема Apple Vision Pro, второго поколения геометок AirTag и нового поколения устройств для умного дома.

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